The Times рассказало о кибератаках на Украину из Китая. В СБУ ответили

В ведомстве заявили, что не имеют отношения к выводам журналистов

СБУ заявила, что не ведет расследований о якобі кибератаках из Китая / Фото: Коллаж: Сегодня

В СБУ опровергли информацию, опубликованную британским изданием The Times со ссылкой на "внутренние документы Службы безопасности Украины" о китайских кибератаках на сайты украинских государственных органов.

О чем написало The Times

В статье издания говорится со ссылкой на якобы документы СБУ, что Китай устроил мощную кибератаку на военные и ядерные объекты Украины в рамках подготовки к вторжению России.

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Издание заявило, что более 600 веб-сайтов, принадлежащих Министерству обороны в Киеве и других учреждениях, подверглись тысячам попыток взлома, которые координировались правительством Китая. Китайские атаки начались до окончания зимних Олимпийских игр и достигли своего пика 23 февраля, за день до того, как российские войска и танки пересекли границу.

В статье говорится, что по данным СБУ, атаки Китая были направлены на ряд целей, начиная от сил пограничной обороны и заканчивая Национальным банком и железнодорожным управлением.

Ответ СБУ

В Службе безопасности заверили, что не предоставляли журналистам никаких документов на эту тему.

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"Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ какой-либо официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину на наши военные и другие ресурсы были проведены кибератаки из Китая. СБУ не имеет отношения к выводам, обнародованным журналистами издания The Times. В Службе безопасности Украины пока нет таких данных и никакое расследование на этот счет не ведется", — заявили в ведомстве.

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