Только что была Чернобаевка! ВСУ в 13-й и 14-й раз накрыли огнем позиции оккупантов

В пятницу, 1 апреля, вооруженные силы Украины снова накрыли российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Это уже 13-й и 14-й провал оккупантов.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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"37-й. Кстати, Чернобаевка сегодня 13-й и 14-раз", - сообщил Арестович.
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Также об очередном разгроме захватчиков на том же самом месте написал в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"С 1 апреля. Чернобаевка", – лаконично сообщил он.
Были также опубликованы фото пожара, вероятно, в Чернобаевке.
"Кажется, мы стали забывать, как выглядит ночная Чернобаевка", – написали в сети.
Что известно про Чернобаевку
В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.
РФ накапливает силы
Российские военные накапливают свои силыв Донбассе, Мариуполе и на Харьковском направлении. Армия РФ собирается нанести новые удары. Украинские военные будут делать все, чтобы остановить оккупантов.
"Российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощные удары. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и бессмысленных химер", – уточнил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее мы писали:
- Зеленский: "Наблюдается накопление российских сил для удара на Донбассе"
- Война, день 36-й. Враг окапывается на Донбассе, штурмует Мариуполь и минирует места своего отступления