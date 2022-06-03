Арестович разбил вдребезги сказки РФ об их потерях

Россия в боях против Украины ежедневно теряет по 250-400 своих военных на всех фронтах.
Россия в боях против Украины ежедневно теряет по 250-400 своих военных на всех фронтах.
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Виртуоз-бомбардировщик… Капитан Сергей Пархоменко – военный летчик. На его счету – 38 боевых вылетов под огнем ПВО и истребителей РФ. Виртуозно уничтожил более 20 вражеских танков, свыше сотни единиц транспорта, более 20 цистерн с горючим… Погиб, выполняя боевое задание в районе Гуляйполя (Запорожская обл.). Герой Украины. Посмертно.История героя
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"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"