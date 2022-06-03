Арестович разбил вдребезги сказки РФ об их потерях

Россия в боях против Украины ежедневно теряет по 250-400 своих военных на всех фронтах.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live".

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По его словам, в первые недели войны потери агрессора были в разы больше. Тогда, как сказал Арестович, погибало около тысячи оккупантов каждый день. По его словам, речь идет только про погибших, но также много оккупантов каждый день получают ранения.

"Суточные потери российских военных на всех фронтах сейчас составляют 250-400 человек убитыми, в зависимости от размаха. Поэтому это все сказки, что не несут потери. Действительно, это не такие потери, как были в первые полтора месяца так называемой "спецоперации", когда погибало до тысячи россиян в день. Но 250, даже в среднем 300-350 человек они теряют точно. И плюс еще раненные", – отметил представитель ОП.