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Удар по Днепропетровщине. ПВО Украины устроили охоту на ракеты врага

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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5 июля, 07:35
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Оккупанты выпустили семь ракет по региону
Враг обстрелял Днепропетровскую область. Фото: коллаж "Сегодня"
Враг обстрелял Днепропетровскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты рано утром 5 июля выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

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Все ракеты были сбиты украинскими военными над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание, на данный момент спасатели уже огонь укротили, никто не пострадал.

В городе Покров зафиксирован "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла, взрыв спровоцировал пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, никто не пострадал.

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Ранее мы сообщали, что оккупанты несколько часов обстреливали Днепропетровскую область из "Градов".

Также напомним, 19 июня враг нанес три ракетных удара по Новомосковскому району и попал в нефтебазу.

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