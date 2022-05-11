Украина должна говорить с Россией с позиции силы – цитаты мировых лидеров 11 мая

Запад признал, что Москва начала кибервойну с Европой до вторжения в нашу страну

Западные политики ждут победы над Россией / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные лидеры в очередной раз объяснили, зачем Украине нужно новое орудие и какой вред мировой продуктовой системе нанесла агрессия России. Также выяснилось, что Кремль активно ведет космическую войну.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты 11 мая 2022 года.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что конец войны уже близко, но Украине нужно оружие.

"Я спрашиваю этих людей (противников поставок оружия – Ред.): для вас любое окончание этой войны не будет играть никакой роли? Должны ли украинцы упасть на колени, разорванные россиянами? Вы этого хотите?! Войны подходят к концу. Однако за стол переговоров нужно садиться с позиции силы, и сейчас речь идет о создании этой позиции для украинцев", – заявил европейский политик.

Канцлер Германии Олаф Шольц акцентировал внимание на то, что теперь Украина является заминированной страной.

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"Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим бомбы, которые падали во время Второй мировой… Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия – все запускаемые сейчас снаряды могут годами оставаться в почве", – сказал Шольц.

США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал обеспокоенность ситуацией на мировом продовольственном рынке.

"Украина является важнейшим источником сельскохозяйственной продукции и ключевым звеном в глобальной цепочке поставки продовольствия. Блокада со стороны России препятствует вывозу этих товаров и угрожает миллионам людей во всем мире недоеданием и голодом. Блокада должна быть прекращена", – сказал представитель Белого дома, передает CNN.

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Космические войны

Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил, что Россия пытается сломать глобальную спутниковую систему Starlink, но у московских хакеров ничего не получается.

"Starlink до сих пор сопротивлялась попыткам российской кибервойны заглушить и сломать, но они наращивают свои усилия", – отметил миллионер.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, кибератаки из РФ нанесли существенный ущерб бизнесу по всей Европе.

"Намеренные и злонамеренные кибератаки были сделаны Россией до ее вторжения в Украину, что привело к серьезным последствиям для людей и бизнеса по всей Европе. Мы продолжаем осуждать злонамеренное поведение России на суше, на море и в киберпространстве", – рассказала Лиз Трасс.

Кстати, по данным британского издания The Times со ссылкой на представителей космических сил западных стран, Россия атакует спутники на орбите Земли, чтобы заглушить GPS-сигналы самолетов, кораблей, автомобилей и даже обычных смартфонов.

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