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Байден сообщил о роли Украины в мировой истории – главные цитаты мировых лидеров 4 мая

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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4 мая, 21:53
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Политики западных стран продолжают поддерживать нашу страну

4 мая прошло под знаком новых санкций против России за то, что она продолжает кровопролитную войну в Украине.

Сайт "Сегодня" собрал важные заявления мировых политиков, произнесенные ими в этот день.

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Европейский Союз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций против России, который будет включать эмбарго на нефть и о помощи Украине.

"Это даст еще один важный сигнал всем злоумышленникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вам этого не избежать.Пакет обновления для Украины обеспечит стабильность и уверенность, необходимые для того, чтобы сделать страну привлекательной для прямых иностранных инвестиций. И в конце концов это проложит путь в будущее Украины внутри Европейского Союза", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Глава Европейского совета Шарль Мишель: "Народ Украины борется за свою родину, но также защищает наши свободы и демократические принципы. Мы должны сломать русскую военную машину. Я уверен, что совет в ближайшее время введет дополнительные санкции, в том числе в отношении российской нефти".

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Президент Франции Эммануэль Макрон сконцентрировал внимание на количестве убитых журналистов во время войны в Украине.

"Семь. Это количество журналистов, убитых в Украине с начала войны. Убиты, потому что они занимались своей профессией, как и восемнадцать их коллег в мире в 2022 году. Мы их не забываем", – написал французский лидер в Twitter.

Посольство

Посол Швеции сообщил о возвращении дипмиссии его королевства в нашу страну.

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"Коллектив посольства вернулся на свое место: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу всей Европы. Слава Украине!" – написал Тобиас Тиберг в соцсетях.

США

Президент США Джо Байден сообщил, что сейчас на территории Украины пишется новая мировая история.

"Храбрый народ Украины, включая многих гражданских, которые взяли в руки оружие, чтобы защищать свою страну, заслуживают каждую толику похвалы за то, что они дали отпор российскому нападению и испортили желание Путина доминировать над Украиной. Мы находимся в переломном моменте истории. На самом деле это происходит примерно каждые шесть или восемь поколений, когда вещи меняются так быстро, что мы должны сохранять контроль. В мире идет борьба между автократией и демократией", – цитирует американского лидера телеканал CNN.

Предыдущие цитаты

  • 3 мая Папа Франциск высказал сомнения, что война в Украине быстро закончится, а премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что верит в нашу победу.
  • 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сказал о необходимости предоставления Украине оружия для победы, а бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что российский лидер все время пугает мир ядерными боеголовками.
  • На следующий день западные политики оказались шокированы газовым шантажом Российской Федерации и на этом фоне продолжили высказываться в поддержку воюющей с Кремлем Украины.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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