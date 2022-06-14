Украина платит страшную цену за статус кандидата в члены ЕС: главные заявления властей за 14 июня

Сражение на Донбассе войдет в историю как одна из самых жестоких битв в Европе и за Европу

Украина может стать кандидатом в члены ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 111-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты продолжают наступление на Востоке, Кремль пытается использовать продовольственный кризис как оружие, а Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 14 июня.

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Президент Украины подвел итоги 110-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 14 июня и рассказал, что за 110 дней войны Украине удалось пройти большой путь.

"Удалось выбить врага с Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины. Удалось освободить значительную часть Харьковщины. В общей сложности более тысячи населенных пунктов освобождены. Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровщины. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остается мишенью для российского флота", – сказал президент.

Он также добавил, что были сорваны десятки попыток наступления российской армии на юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть общин Херсонщины.

"В боях на Донбассе – а они точно войдут в военную историю как одна из самых жестоких битв в Европе и за Европу – украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это – несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно – в артиллерийских системах. Цена этой битвы для нас очень высока. Она просто ужасна. И мы ежедневно обращаем внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и в итоге – конец российских издевательств над украинским Донбассом", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также пообещал вернуть все оккупированные территории.

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"Мы придем во все наши города, во все наши села, в которых пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях. Хотя украинских флагов там, я уверен, очень много – просто у людей, просто дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим – увидим повсюду, когда вернемся", – заявил Зеленский.

Экономическое противостояние с Россией – это не только санкции

Экономическое противостояние с Россией – это не только санкции. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что сейчас Кремль пытается использовать инструмент продовольственного кризиса и продавать украденное украинское зерно, в частности, странам Африки.

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"Так Россия хочет усилить свое влияние в регионе методами шантажа. Пища используется как оружие. Мы благодарны за позицию Белого дома, который работает со странами, чтобы предотвратить продажу украденного украинского зерна. Важно как можно скорее принять стратегию разблокирования украинских портов", – написал Ермак.

Украина платит страшную цену за статус кандидата в члены ЕС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвилиотносительно его заявления, что статуса кандидата в члены ЕС в первую очередь заслуживает Грузия, а уже потом Украина и Молдова. Соответствующее обращение украинский чиновник опубликовал в своем Twitter.

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, Иркалий Гарибашвили. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?" – написал Подоляк.

Оккупанты наступают на Славянск и подтягивают силы к Северодонецку

Российские оккупанты не прекращают наступление на востоке Украины. В частности, на Донбассе захватчики готовятся продолжить наступление в направлении Славянска и пытаются продвигаться в сторону Бахмута. Кроме того, в Северодонецк подтягивают дополнительные силы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 32 500 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 32 500 солдат и 1434 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1434 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11),

артиллерийских систем – 721 (+3),

РСЗО – 229 (+3),

средств ПВО – 97 (+0),

самолетов – 213 (+0),

вертолетов – 179 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет – 125 (+0),

корабли /катера – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2473 (+13),

специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города. И обещают вскоре освободить оккупированные россиянами территории.