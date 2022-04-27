Украина ударила по позициям оккупантов на острове Змеиный

Потери военных РФ на острове уточняются

Уничтожен пункт управления военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеином. Был разбит вражеский пункт управления.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

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Также ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

В то же время примечательно, что в Черном море корабельная группировка российского флота была переформатирована в сторону уменьшения.

"Общие вражеские потери за сутки составляют 16 рашистов, один танк и четыре единицы автомобильной техники, две из них бронированные", – говорится в сообщении.

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Также из основного по ситуации на Юге страны по состоянию на вечер 26 апреля:

оккупанты пытались прорваться к поселкам Таврийское и Новая Заря Николаевской области, но были откинуты, понеся существенные потери;

в Херсоне наблюдаются попытки продовольственного подкупа населения, но местные жители не поддаются.

Захват острова Змеиный