Украина закрыла морские порты в оккупированных Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне

Работу портов обещают возобновить после победы Украины в войне с Россией

Украина закрыла четыре морских порта. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство инфраструктуры Украины сообщило о закрытии морских портов Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона. Такие ограничения будут действовать до деоккупации этих территорий от россиян.

Об этом говорится в соответствующем приказе министерства.

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Решение приняли из-за невозможности обслуживать суда и пассажиров, проводить грузовые, транспортные и другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности.

Кроме того, из-за российского вторжения Украина не может гарантировать необходимый уровень безопасности судоходства и обеспечивать охрану окружающей среды.

"Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над российским оккупантом", – сообщили в Мининфраструктуры.

Россия не смогла захватить Мариуполь

Россия отводит свои войска от Мариуполя. Силы оккупантов перебрасывают в направлении Запорожской области. Такую информацию предоставили в Пентагоне.

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"Мы можем сообщить, что мы видели российские войска, выходящие из района Мариуполя и двигающиеся на северо-запад, в направлении Запорожской области. Это не значит, что Россия захватила Мариуполь", – заявили в Минобороны США.

В то же время по Мариуполю продолжают наносить удары, как авиационные, так и ракетные. США считают, что Россия не делала бы этого, если бы считала, что город уже принадлежит ей.

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