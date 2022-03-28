Украинцы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора – Резников

Министр обороны также поделился мощным видео под трек "Доброго вечора, ми з України"

Резников братил внимание на результаты военной дипломатии. Коллаж "Сегодня"

Украинцы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора.

Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Наша армия, наш Украинский народ, вдохновляет весь мир своей мужественной борьбой за мир и свободу. Мы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора. Победа за нами! Кстати, военная дипломатия даёт хорошие результаты. Продолжение следует", - написал Резников.

Министр обороны также поделился мощным видео под трек "Доброго вечора, ми з України".

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В Турции считают, что Украина и РФ близки к консенсусу

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял о готовности к посредничеству в переговорах Москвы и Киева. По его словам, Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.

В частности, отметил турецкий лидер, пункты касаются вступления Украины в НАТО, официального статуса русского языка, частичного разоружения и коллективной безопасности.

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