Украинские военные в зоне ООС успешно отбили 12 атак оккупантов и уничтожили семь автомобилей

Российская армия потеряла тысячи единиц боевой техники

Украинские защитники уничтожили много техники врага. / Фото: Коллаж: Сегодня

10 мая украинские военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству военные нанесли урон российским оккупантам.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ООС.

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Какая ситуация

В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, четыре артиллерийских системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей врага.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – говорится в сообщении.

ВСУ уничтожают оккупантов

С начала широкомасштабной войны 24 февраля России против Украины российская армия потеряла 26 000 солдат и тысячи боевой техники. Также ВСУ уничтожили 199 самолетов и более тысячи танков РФ. Самые большие потери противника были на Авдеевском направлении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05:

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личный состав – около 26000 (+350) человек,

танки – 1170 (+25) ед.,

боевые бронированные машины ‒ 2808 (+44) ед.,

артиллерийские системы – 519 (+6) ед.,

РСЗО – 185 (+0) ед.,

средства ПВО – 87(+0) ед.,

самолеты – 199 (+0) ед.,

вертолеты – 158 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли / катера – 12 (+0) ед.,

автомобильная техника и автоцистерны – 1980 (+10) ед.,

специальная техника – 41 (+0).

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