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Украинские военные захватили российский "Бук" и боеприпасы к нему

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4 апреля, 03:23
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На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивлени
Наряду с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в которой они спрятали боеприпасы. Коллаж "Сегодня"
Наряду с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в которой они спрятали боеприпасы. Коллаж "Сегодня"

Силы специальных операций вблизи одного из населённых пунктов обнаружили российский ЗРК "Бук" и боеприпасы к нему

Об этом в Facebook сообщает командование Сил спецопераций ВСУ.

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"На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления. При проведении специальной разведки и поисково-ударных действиях в районе одного из населенных пунктов воины обнаружили российский ЗРК "Бук"", – говорится в сообщении.

Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом было убежище россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение. Отмечается, что воины ССО благодарны россиянам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи.

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist ответил на вопрос о том, как выглядит украинская победа.

"Победа — это возможность спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но в конечном итоге это просто территория. Я не знаю, сколько продлится война, но мы будем сражаться до последнего города, который у нас есть. С самого начала, когда выбираешь вариант о том, что люди должны делать или не делать, люди не понимают, что такое полноценная война. Моя работа — дать сигнал, чтобы люди знали, как действовать. И когда ты показываешь, как должна вести себя Украина, ты тоже должен вести себя соответственно", — рассказал президент.

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Игорь Карчевский – преподаватель Острожской академии, полковник запаса. В первые дни войны ушел на фронт. Кандидат психологических наук, преподаватель, которого очень уважали и ценили тысячи студентов, погиб во время боя под Киевом, проявив невероятное мужество в борьбе за родную страну.

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