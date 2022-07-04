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Укргидрометцентр анонсировал аномальную жару

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4 июля, 06:22
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Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, какой будет погода на территории Украины
Украину атакует жара. Фото: коллаж "Сегодня"
Украину атакует жара. Фото: коллаж "Сегодня"

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на 4 июля. В этот день на всей территории нашей страны будет ясно и безоблачно. Максимальная температура воздуха днем составит 34 градуса. Поэтому, выходя из дома, не забудьте захватить панаму и бутылку воды. Ветер прогнозируют южный со скоростью 3-8 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 4 июля

В западных областях днем столбики термометров достигнут 30 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях 28-30. Синоптики обещают солнечнуб погоду.

На юге дневная температура приблизится к 34-градусной отметке. Ожидается ясная погода, без осадков.

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В центральных областях в понедельник будет ясно, без осадков, днем 32-34 градуса.

В Сумской и Черниговской областях днем ожидается 32-34 градуса, солнечно, без осадков.

В восточных областях 4 июля будет жарко, без осадков. Температура в Харьковской, Донецкой и Луганской областях 30-32 градуса.

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В Киеве и области будет без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура по области ночью 13-18°С, днем 28-33°С. В Киеве ночью 16-18°С, днем 30-32°С.

В этот день в Украине будет очень жарко

Прогноз народного синоптика

Народный синоптик Владимир Деркач ранее давал прогноз на все лето. По его словам, в июне должна была быть умеренно жаркая погода. На июль он прогнозировал сильные осадки. В августе же синоптик прогнозирует типично летнюю погоду.

"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а будто остановится на этом пике, которого достигло в прошлые годы", — сказал Деркач.

Он отмечал, что этим летом будет наблюдаться резкое изменение погодных условий. Особенно это будет заметно в июле: ожидаются погодные явления от жары до мощных дождей и шквалов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также мы писали о том, кто подвержен метеозависимости и чем она опасна.

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