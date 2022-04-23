В боях под Мариуполем погибло большинство "народных милиционеров "ДНР" – разведка

За время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери

В «ДНР» практически не осталось «народных милиционеров». Фото: "ДАН", коллаж "Сегодня"

В "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров". Большинство из них погибли в боях под Мариуполем.

Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны Украины.

Реклама

В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР", включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД".

Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери.

Мариупольское направление:

Реклама

до 1 000 человек безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;

более 2 800 человек санитарные потери;

Другие направления:

около 500 человек безвозвратные потери;

около 2 100 человек санитарные потери.

Нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.

"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава", – отметили в ГУР Украины.

ФСБ РФ арестовала "министра внутренних дел "ЛНР": сидит в СИЗО Ростова

На фоне неудач на фронте Москва начала проводить чистки руководителей так называемой "ЛНР". В результате арестовали "министра внутренних дел "ЛНР" генерал-майора" Игоря Корнета. Об этом сообщает ГУ разведки Министерства обороны Украины.

Реклама

"По полученной ГУР МО Украины информации, "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.

Арест "министра внутренних дел "ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квазигосударства.

"Однако со стороны главы так называемой "ЛНР" Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", — отметили в ГУР МО.

Ранее мы писали: