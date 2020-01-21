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В Донецке убили главаря "ДНР": что известно о гибели российского офицера

21 января, 08:27

«Подполковника ДНР» застрелили

Фото: Twitter, GirkinGirkin

Фото: Twitter, GirkinGirkin

В Донецке убили заместителя командира полка так называемой "ДНР" Алексея Кривулю. Об этом сообщают в соцсетях и сепаратистских СМИ.

Боевика застрелили 20 января. Информацию о смерти Алексея подтвердил так называемый "глава пресс-службы вооруженных сил ДНР" Даниил Безсонов в Twitter. На данный момент других подробностей смерти террориста нет.

Фото: www.62.ua

Отметим, что Кривуля был долгое время заместителем "командира батальона" бандформирования "Пятнашка".

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На сайте "Миротворец" указано, что Кривуля – российский офицер. Имеет звания майора. Он закончил Ейское высшее военное авиационное училище, служил первым заместителем начальника штаба бригады 7 ОМСБр (в/ч 08807) 1 АК Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, ранее в Донецке к годовщине уничтожения главаря боевиков Александра Захарченко ему был открыт памятник, который жестко протроллили пользователи социальных сетей.

Новости "Сегодня" писали, что занявший после смерти Захарченко пост главаря "ДНР" Денис Пушилин сообщил о задержании всех якобы причастных к убийству Захарченко.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись с доказательством того, что в устранении Захарченко был прямо заинтересован Пушилин.

Также журналисты рассказали о том, как представители разных сфер влияния среди боевиков пытались добиться протекции от администрации президента РФ.

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Донецк Донбасс боевик главарь

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