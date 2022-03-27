В Будапеште почтили память погибших в Мариуполе (фото)

Дмитрий Кулеба рассказал об акции в городе

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 27 марта, в Будапеште прошла акция чествования памяти погибших в Мариуполе.

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Акция в Будапеште

По словам министра, акция состоялась возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чтит память венгерских евреев, которые были уничтожены нацистами. Перед убийством они принуждали людей снимать обувь.

"Сегодня рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви. В память о по меньшей мере 300 женщинах, детях и стариках, которых убила российская авиабомба, сброшенная нелюдями на убежище в Драматическом театре в центре Мариуполя", – написал Кулеба.

Фото – facebook.com/dmytro.kuleba.

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Кроме этого, Кулеба призвал партнеров Украины ввести более жесткие санкции против России, предоставить Украине все необходимое оружие, а также загнать Россию в еще более глубокую изоляцию.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариуполе не могут похоронить погибших местных жителей на кладбище из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. В городе делают братские могилы, некоторых хоронили даже во дворах.

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