В Чернигове российские оккупанты убили около 700 человек – мэр

Еще около 40 человек считаются пропавшими без вести, большая вероятность, что они погибли

В Чернигове погибли 700 украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове от атак российских войск погибли около 700 человек. Среди них – как военные, так и мирные жители.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко на пресс-конференции в Укринформе.

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Среди убитых 70 тел еще не опознаны, идентифицировать их не смогли. Имена остальных известны.

"За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских", – сказал Атрошенко.

Кроме того, еще около 40 человек считаются пропавшими без вести. Но, по словам мэра Чернигова, скорее всего, этих людей можно считать погибшими, ведь многих из них последний раз видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных врагом.

Атрошенко считает, что ориентировочно в городе остались от 80 до 95 тысяч человек. До начала военных действий 24 февраля в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тысяч человек.

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Чернигов и Сумы спасли Украину

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, 6 апреля побывавший в Чернигове, заявил, что этот город сделал "очень важную вещь".

"Если бы россияне прошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые идут из Львова, грубо говоря, на Донецк. И все, конец. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания ее на части. И Киев спасли. Мы приехали сказать Чернигову "Спасибо" , – объяснил цель визита в Чернигов советник Офиса президента.

Арестович также отметил, что российские оккупанты ушли из-под Киева и с Черниговского направления именно потому, что им был нанесен сокрушительный удар силами ВСУ.

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В Чернигов и близлежащие населенные пункты пока запрещено возвращаться. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями в городе.

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