В Днепропетровской области оккупанты обстреляли железную дорогу – движение остановлено

Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть

В Днепре и области не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области оккупанты нанесли три ракетных удара. Пострадала железнодорожная инфраструктура в Новомосковском районе.

Об этом 21 апреля сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

Реклама

"Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение", - написал он.

Оккупанты обстреляли дачи в Днепропетровском районе

Российские войска вновь обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз ракеты попали в дачные дома в Днепропетровском районе. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вновь "стратегическое" попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. Нет света – повреждены сети. Работают электрики. Никаких военных там никогда не было", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы писали: