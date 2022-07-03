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В Генштабе назвали два адских направления для оккупантов на Донбассе

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 июля, 09:25
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Российские захватчики теряют танки и живую силу
Украинские защитники ликвидируют военных РФ. Фото: коллаж: "Сегодня"
Украинские защитники ликвидируют военных РФ. Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 35 970 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1584 танка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 35 970 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1584 (+2) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3744 (+7) единицы;
  • артиллерийских систем – 801 (+1) единица;
  • РСЗО – 246 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 105 (+0) единиц;
  • самолетов – 217 (+0);
  • вертолетов – 187 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1);
  • крылатых ракет – 144 (+0);
  • кораблей/катеров – 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2618 (+4) единиц;
  • специальной техники – 64 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

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Также мы писали, что британская разведка назвала ключевой фактор в исходе битвы за Донбасс.

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Данные на 09:00 3 июля
1
Личный состав 35970
Личный состав
2
Танки 1584
Танки
3
ББМ 3744
ББМ
4
Артиллерия 801
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 654
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2618
Транспорт
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