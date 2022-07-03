В Генштабе назвали два адских направления для оккупантов на Донбассе

Российские захватчики теряют танки и живую силу

Украинские защитники ликвидируют военных РФ. Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 35 970 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1584 танка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 970 (+100) человек ликвидировано;

танков – 1584 (+2) единицы;

боевых бронированных машин – 3744 (+7) единицы;

артиллерийских систем – 801 (+1) единица;

РСЗО – 246 (+0) единиц;

средств ПВО – 105 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 187 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1);

крылатых ракет – 144 (+0);

кораблей/катеров – 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2618 (+4) единиц;

специальной техники – 64 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что украинские военные поразили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" на острове Змеиный в Черном море. К тому же для оккупантов значительно усложнились поставки вооружения на остров.

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Также мы писали, что британская разведка назвала ключевой фактор в исходе битвы за Донбасс.