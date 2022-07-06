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В Генштабе назвали направление, где ВСУ отбросили оккупантов назад

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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6 июля, 07:30
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Начались 133-и сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению
Украинские защитники. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные РФ продолжают попытки захватить Луганскую область. Также враг нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника на территории Республики Беларусь не обнаружено.

На Северском направлении агрессор обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалыгино и Эсмань, совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепель и Новая Николаевка. Российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестакова и Перемоги.

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На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григоровки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из артиллерии разных калибров вблизи Берестова, Белогоровки, Травневого, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку. Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки.

На Южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Князевка, Николаевка, Тополиное, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины держит в море четыре носителя высокоточного оружия. Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг проводит меры по восполнению потерь.

Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Потери в живой силе уточняются.

Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.

Также напомним, ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".

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Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

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