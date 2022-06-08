В Генштабе назвали самое смертоносное направление для россиян за последние сутки

В ВСУ подсчитали потери врага

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику противника / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов. Российские захватчики потеряли уже более 31 тысячи личного состава. За последние сутки уничтожены три танка, девять артиллерийских систем, один вертолет и другая техника. Подробно о потерях противника рассказали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;

танков ‒ 1393 (+3) единицы;

боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) единиц;

артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;

РСЗО — 213 (+6) единиц;

средств ПВО — 96 (+0) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 559 (+6) единиц;

крылатых ракет — 125 (+0) единиц;

корабли /катера — 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 2406 (+1) единиц;

специальной техники — 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.

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