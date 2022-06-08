В Генштабе назвали самое смертоносное направление для россиян за последние сутки

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов. Российские захватчики потеряли уже более 31 тысячи личного состава. За последние сутки уничтожены три танка, девять артиллерийских систем, один вертолет и другая техника. Подробно о потерях противника рассказали в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1393 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
- РСЗО — 213 (+6) единиц;
- средств ПВО — 96 (+0) единиц;
- самолетов – 212 (+0) единиц;
- вертолетов – 178 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 559 (+6) единиц;
- крылатых ракет — 125 (+0) единиц;
- корабли /катера — 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 2406 (+1) единиц;
- специальной техники — 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"