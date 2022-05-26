В Генштабе озвучили потери РФ за сутки – какое направление стало самым "урожайным"

Оккупанты потеряли 10 танков за сутки

Россия продолжает терять людей и технику на войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает противостоять полномасштабному российскому вторжению, которое длится уже три месяца. За минувшие сутки российская армия потеряла 150 солдат, 11 беспилотников, 10 танков и другую технику. О потерях оккупантов за период с 24 февраля рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Также там сообщили, на каком направлении враг понес наибольшие потери.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 мая ориентировочно составили:

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личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1315 (+10) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) единиц,

артиллерийских систем – 617 (+11) единиц,

РСЗО – 201 (+0) единица,

средств ПВО – 93 (+0) единицы,

самолетов – 206 (+0) единиц,

вертолетов – 170 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) единицы,

крылатых ракет – 114 (+2) единиц,

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) единиц,

специальной техники – 47 (+3) единиц.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются.

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