В Генштабе подсчитали потери России на 6 апреля

С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла более 18 тысяч солдат

Оккупанты потеряли много личного состава и техники / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 6 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:

Реклама

Личного состава — около 18 600 человек

Танков ‒ 684 единиц,

Боевых бронированных машин ‒ 1861 единиц

Артиллерийских систем — 332 единицы

РСЗО — 107 единиц

Средства ПВО — 55 единиц

Самолетов – 150 единиц

Вертолетов – 135 единиц

Автомобильной техники — 1 324 единиц

Корабли/катера — 7 единиц

Цистерн с ГСМ —76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96

Специальная техника – ​​25

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.

Война в Украине 6 апреля

Российские военные выпустили ракеты по Винницкой области. Местные власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Отмечается, что российские оккупанты хотят уничтожить железную дорогу.

Реклама

ВСУ уже зашли в села под Броварами и показали на видео, что там натворили путинские войска. Сожженные школы, разбитые магазины и автомобили, ограбленные банкоматы.

В селе Сапанов Тернопольской области оккупанты повредили во время ракетного обстрела склады с жидким аммиачным минеральным удобрением – оно вылилось на почву и проникло в подземные воды реки Иква.

В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, в результате она уничтожена. Также попали в завод, что привело к масштабному пожару.

Реклама

Ночью 6 апреля российские оккупанты с помощь нескольких самолетов нанесли удар ракетами по территории нашей страны. Однако украинская система ПВО сработала и сбила четыре вражеских крылатых ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.