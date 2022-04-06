В Генштабе подсчитали потери России на 6 апреля

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 6 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:
- Личного состава — около 18 600 человек
- Танков ‒ 684 единиц,
- Боевых бронированных машин ‒ 1861 единиц
- Артиллерийских систем — 332 единицы
- РСЗО — 107 единиц
- Средства ПВО — 55 единиц
- Самолетов – 150 единиц
- Вертолетов – 135 единиц
- Автомобильной техники — 1 324 единиц
- Корабли/катера — 7 единиц
- Цистерн с ГСМ —76
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96
- Специальная техника – 25
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4
Данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.
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