В Генштабе сообщили, где именно на границе с Украиной Беларусь развернула "Искандеры"

Высока угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны

Стало известно, где Беларусь развернула "Искандеры". / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь переместила дивизион ОТРК "Искандер-М" в район населенного пункта Лунинец Брестской области. Этот регион граничит с Ровенской областью Украины. А город Лунинец расположен менее чем в 250 километрах от Польши.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Таким образом, для Украины сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории Республики Беларусь.

Как известно, максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" может составлять не менее 500 км (объявленная), а по экспертным оценкам, может достигать 700 км.

Военная активность в Беларуси

Подразделения Вооруженных сил РБ продолжают усиливать белорусско-украинскую границу. Группировка усилена маневренными группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины.

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"Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Республики Беларусь", – сообщили в Генштабе.

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