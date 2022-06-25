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В Генштабе ВСУ назвали самые адские направления для оккупантов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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25 июня, 10:26
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За сутки в Украине погибли 170 российских захватчиков
Украинские защитники уничтожают российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники уничтожают российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 34 700 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1511 танков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано;
  • танков – 1511 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 764 (+5) единицы;
  • РСЗО – 241 (+0) единица;
  • средств ПВО – 99 (+0) единиц;
  • самолетов – 217 (+1);
  • вертолетов – 184 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);
  • крылатых ракет – 137 (+0);
  • кораблей/катеров – 14 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
  • специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".

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Кроме того, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже почти 49 тысяч человек личного состава. Среди них более 37,5 тысячи военных вооруженных сил РФ, почти 9,5 тысячи наемников российских ЧВК и почти 1800 военных из Росгвардии. Об этом сообщил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в Telegram.

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Данные на 10:00 25 июня
1
Личный состав 34700
Личный состав
2
Танки 1511
Танки
3
ББМ 3645
ББМ
4
Артиллерия 764
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 241
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 184
Вертолеты
9
БПЛА 626
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2560
Транспорт
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