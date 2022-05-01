В Херсонской и части Запорожской области оккупанты отключили интернет и мобильную связь

В Госспецсвязи рассказали, как оставаться на связи с Украиной

Херсонцы остались без связи. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области пропала мобильная связь и интернет всех операторов. Аналогичная проблема – в части Запорожской области.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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Вчера жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли. Стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

"Проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг, не что иное как очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины, и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в России", — говорится в сообщении.

Херсонская областная прокуратура еще 18 апреля сообщала о захвате в регионе российскими оккупантами вышек и офисных помещений оператора "Киевстар".

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Фейки оккупантов

По данным Госспецсвязи, параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дала украинская власть.

"Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной, и в начале вторжения высказал однозначную позицию государства – операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации", – говорится в сообщении.

Как оставаться на связи с Украиной?

Поэтому граждане до сих пор могут оставаться на связи с Украиной. Даже если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, можно слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.

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Также украинские каналы раскодированы на спутнике:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризация: H (горизонтальная);

символьная скорость: 29 900;

коррекция ошибок: FEC 3/5.

Ранее мы сообщали, что окружение Путина может сорвать "референдум" в Херсонской области.

Также напомним, в Херсонской области оккупанты выдают себя за ВСУ.