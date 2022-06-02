В Херсонской области оккупанты изучают слово "клубника" на практике: что происходит

Захватчики узнают разницу между некоторыми украинскими словами

В Херсонской области российские оккупанты просятся наняться на сбор клубники / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Херсонской области российские оккупанты страдают от недостатка логистического обеспечения. Поэтому захватчики не придумали ничего другого, как обратиться к местным жителям с просьбой наняться на сбор клубники.

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

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Сбор клубники

"Военные знаменитой "второй армии мира", словно гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час. Так и изучают разницу между "полуницею", "паляницею" и "окупацією", – говорится в сообщении.

По информации командования, местные жители отмечают, что оккупанты-гастарбайтеры ведут себя нормально и "работают хорошо".

Фото – оперативное командование "Юг".

Фото – оперативное командование "Юг".

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Фото – оперативное командование "Юг".

Напомним, российские оккупанты в районе Добрянки на севере Херсонской области пытались прорваться в тыл украинских подразделений.

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