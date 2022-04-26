В Херсонской области партизаны уничтожили десятки оккупантов – Ким

Несмотря на почти двухмесячную оккупацию в Херсонской области действуют неизвестные партизаны, которые регулярно наносят ущерб армии Российской Федерации.
Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" во время общенационального телемарафона глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Что известно
"Я уверен, что каждый украинец у нас герой, потому что вот уже два месяца они сопротивляются на территории Херсона. Я знаю, что в Херсонской области люди сопротивляются. 80 оккупантов партизаны там уже уничтожили. Это – герои!", – рассказал в эфире глава Николаевской военной областной администрации.
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Также Виталий Ким отметил, что 26 апреля оккупанты проводили обстрелы по Николаевской области, однако пока неизвестно, что в итоге было разрушено. При этом наши силы готовы наступать, однако пока продолжают проводить мероприятия по защите региона.
"Мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, если мы проиграем на передней линии. Но мы готовимся и наступать, и защищаться. Ситуация не такая, что все пропало. Мы готовимся к самому наихудшему сценарию всегда. А настроение у нас – позитивное", – сказал чиновник.
Чернобаевка
Ким также немного рассказал о ситуации с 17-м по счету результативным обстрелом аэродрома в Чернобаевке.
"За два дня военные силы наши нанесли очень серьезны удар оккупантам. Горело всю ночь, поразили их склады с боекомплектом. А группируются они между Кривым Рогом и Николаевом. Аж за речкой Ингулец их база. Мы не можем знать, что там у них на уме. Я считаю, что они формируют резервы для того, чтобы реагировать после того, как будет понимание, что происходит на Донбассе", – отметил глава ОВА.
Ситуация в Харьковской области
- В оккупированном российскими войсками Херсоне вечером 25 апреля в здание горсовета вошли вооруженные люди, забрали ключи и сменили охрану.
- Разведка Великобритании заявляет, что Россия планирует организовать в Херсоне, который является опорным пунктом для захватчиков, псевдореферендум, чтобы оправдать свою оккупацию.
- 26 апреля в захваченном Херсоне были представлены новые так называемые "глава" Херсонской ОГА и "глава" Херсонской городской администрации.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"