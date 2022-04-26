В Херсонской области партизаны уничтожили десятки оккупантов – Ким

Появились подробности 17-го удара по Чернобаевке

Наше сопротивление боятся оккупанты даже вдали от линии фронта / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на почти двухмесячную оккупацию в Херсонской области действуют неизвестные партизаны, которые регулярно наносят ущерб армии Российской Федерации.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" во время общенационального телемарафона глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Что известно

"Я уверен, что каждый украинец у нас герой, потому что вот уже два месяца они сопротивляются на территории Херсона. Я знаю, что в Херсонской области люди сопротивляются. 80 оккупантов партизаны там уже уничтожили. Это – герои!", – рассказал в эфире глава Николаевской военной областной администрации.

Также Виталий Ким отметил, что 26 апреля оккупанты проводили обстрелы по Николаевской области, однако пока неизвестно, что в итоге было разрушено. При этом наши силы готовы наступать, однако пока продолжают проводить мероприятия по защите региона.

"Мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, если мы проиграем на передней линии. Но мы готовимся и наступать, и защищаться. Ситуация не такая, что все пропало. Мы готовимся к самому наихудшему сценарию всегда. А настроение у нас – позитивное", – сказал чиновник.

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Чернобаевка

Ким также немного рассказал о ситуации с 17-м по счету результативным обстрелом аэродрома в Чернобаевке.

"За два дня военные силы наши нанесли очень серьезны удар оккупантам. Горело всю ночь, поразили их склады с боекомплектом. А группируются они между Кривым Рогом и Николаевом. Аж за речкой Ингулец их база. Мы не можем знать, что там у них на уме. Я считаю, что они формируют резервы для того, чтобы реагировать после того, как будет понимание, что происходит на Донбассе", – отметил глава ОВА.

Ситуация в Харьковской области