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СБУ в Киевской области нейтрализовала ОПГ: работала на спецслужбы РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 15:15
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Во время обысков у участников группировки нашли более 13 млн грн
Участники группировки занимались обменом электронных денег с запрещенных систем РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Участники группировки занимались обменом электронных денег с запрещенных систем РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время спецоперации в Киевской области Служба безопасности Украины нейтрализовала организованную преступную группировку, действовавшую в интересах спецслужб России.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники наладили механизм переправки денег из РФ на территорию нашего государства через подсанкционные платежные системы.

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По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.

В ходе обысков у участников группировки выявлено более 13 млн в гривневом эквиваленте, компьютерную технику и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности.



"В состав ОПГ входило трое жителей Киевщины. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказы" на покупку, продажу или обмен электронных денег с запрещенных систем России. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют", – говорится в сообщении.

В настоящее время организатору схемы сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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