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В Мариуполе оккупанты начали строить фортификационные сооружения "под прикрытием"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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24 июня, 11:21
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Вадим Бойченко рассказал о планах рашистов
Оккупанты уже начали готовиться к контрнаступлению ВСУ в Мариуполе.
Оккупанты уже начали готовиться к контрнаступлению ВСУ в Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Мариуполе строят фортификационные постройки под видом жилых домов. Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил в Telegram Мариупольский городской совет.

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Действия рашистов

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что российские захватчики хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита – без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома.

"Работы идут в северо-западной части, почти на границе территории города. Т.е. именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ. Есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу вырывают окопы и располагают технику. А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями", – рассказал он.

Фото – Мариупольский городской совет.
Фото – Мариупольский городской совет.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что российские военные во временно оккупированном Мариуполе хоронят свою боевую технику между домами мирных жителей. Тем временем в России блоггеры зовут простых россиян на войну в Украине. Также оккупанты в городе начали муштровать школьников в "путлерюгенде".

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