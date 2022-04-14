В Мариуполе оккупанты взяли в плен экипажи двух гражданских судов

В Мариуполе военные РФ взяли в заложники членов экипажей теплоходов, которые шли под флагом Доминики и Ямайки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Членов экипажа двух судов: "Аzburg" – 12 моряков, которые являются гражданами Украины, и "Lady Augusta", экипаж которого состоит из граждан Сирии, их количество неизвестно, оккупанты захватили в плен и вывезли во временно оккупированный Донецк", – сообщила она.
Сухогруз Azburg прибыл в Мариуполь 22 февраля 2022 из города Бургас (Болгария) для загрузки металлопродукцией, однако после обстрелов со стороны РФ, все работы были приостановлены. Вскоре выяснилось, что в с судна попали два минометных снаряда, в результате чего была повреждена навигационная аппаратура. После этого, на следующий день еще один снаряд попал в машинное отделение, травмы получил моторист.
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В связи с этим, иностранное судно запросило помощь, на сигнал бедствия отозвался катер Госпогранслужбы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна Lady Augusta.
Ситуация в Мариуполе
- 12 апреля в Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники экипаж сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. 18 моряков, граждан Украины, вывезли во временно оккупированный Донецк.
- 11 апреля солдаты РФ взяли в плен экипаж грузового судна SMARTA под флагом Либерии. Моряков вывезли в неизвестном направлении.
- В Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов".