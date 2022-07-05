Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных 🚑 Обстрел Славянска 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Одесской ОВА рассказали, могут ли оккупанты высадить десант с моря

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 18:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ЧФ РФ в северо-восточной части Черного моря занимается "имитацией определенных действий"
Корабли ЧФ РФ постоянно находятся в северо-восточной части Черного моря
Корабли ЧФ РФ постоянно находятся в северо-восточной части Черного моря / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия держит корабли Черноморского флота неподалеку от берегов Одесской области, однако угрозы высадки десанта на сегодняшний день нет.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на брифинге 5 июля.

Реклама

Как сообщил Братчук, по состоянию на утро 5 июля в северо-восточной части Черного моря находились пять кораблей ЧФ РФ, которые несут на борту крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

"К ним периодически примыкают один или два больших десантных корабля. Скажем так, это имитация определенных действий. Потому что когда мы говорим о постоянном риске высадки морского десанта, то понимаем и видим, что в ближайшее время не будет подготовки к проведению такой военно-морской десантной операции, потому что у врага для этого нет возможностей", – отметил Братчук.

Что для Одессы означает бегство оккупантов с острова Змеиный

В ночь на 30 июня в результате ракетных и артиллерийских ударов ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

Реклама

Российский политик Геннадий Гудков считает, что успешная операция ВСУ по демилитаризации острова Змеиный сняла угрозу десантирования с моря сил противника.

"Что такое остров Змеиный? Он по большому счету не имеет никакого значения, кроме как для наступательной операции на Одессу. Там можно было разместить какие-то радары, системы ПВО. Раз наши свалили оттуда, то они поняли и расстались окончательно с иллюзиями возможной десантной операции, военно-морской операции на Одессу и дальнейшего движения к Молдове и Приднестровью", – сказал Гудков.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 5 июля
1
Личный состав 36350
Личный состав
2
Танки 1594
Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артиллерия 806
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2634
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Павел Проскурников – начальник караула одной из пожарно-спасательных частей Запорожья. Офицер, который вместе с товарищами ежедневно спасает жителей города, сделал романтическое предложение любимой девушке Анастасии. Для этого он придумал легенду…
Как любовь побеждает войну
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.58

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Афиша июля

5-31 июля с 10:00

Выставка "Між небом та землею"

7 июля в 20:00

Концерт группы "КАЗКА"

22 июля в 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19455.75

Binance Coin (BNB)

224.71

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

48.42

Theta (THETA)

1.17

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять