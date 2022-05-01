В Олешках после пыток оккупантов скончался ветеран АТО

Мужчина пострадал из-за того, что был бывшим участником боевых действий

Людмила Денисова сообщила о смерти ветерана АТО Назара Кагальняка после пыток. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области от пыток российских оккупантов погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

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После АТО Назар перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.

Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и пытали за то, что он бывший участник боевых действий. Изуродованного пытками Назара оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Алешки, где он впоследствии скончался.

Двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку за последние пять лет он с ними жил без жены.

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Погибший Назар Когальняк. Фото: Людмила Денисова

Очередное военное преступление оккупантов

Пытки Назара это военное преступление, поскольку согласно статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, лица, не принимающие активного участия в военных действиях, в частности из состава вооруженных сил, составивших оружие, а также те, которые прекратили участие в военных действиях связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по какой-либо другой причине, не должны никоим образом преследоваться.

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"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений РФ и нарушений прав человека в Украине", – призвала Денисова.

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