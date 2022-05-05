В Украине с начала вторжения России погиб 221 ребенок – Офис генпрокурора

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 221 ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщает Офис генерального прокурора.
По состоянию на утро 5 мая 2022 года, более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации, погиб 221 ребенок, ранены свыше 408.
Больше всего пострадало детей в:
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- Донецкой области – 139,
- Киевской области – 116,
- Харьковской области – 95,
- Черниговской области – 68,
- Херсонской области – 46,
- Николаевской области – 44,
- Луганской области – 37,
- Запорожской области – 27,
- Сумской области – 17,
- Киеве – 16,
- Житомирской области – 15.
Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Ежедневных из-за бомбардировок и обстрелов оккупантами повреждено 1584 учебных заведений. При этом 118 из них полностью разрушены.
Число погибших украинских военных с начала войны
Украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN 16 апреля.
Он добавил, что около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что "трудно сказать, сколько из них выживет".
«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»