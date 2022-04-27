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В Украине СБУ задержала агентов ФСБ, которые "сдавали" позиции ВСУ (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 15:18
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По всем фактам сейчас продолжаются следственно-оперативные действия
СБУ задержала вражеских агентов. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ задержала вражеских агентов. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины задержала вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В Житомирской области:

Военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил. Полученные данные он передавал захватчикам через брата и бывшего однокурсника, которые сотрудничали с российскими спецслужбами на территории России.

В Днепропетровской области:

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Задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Там он должен собирать данные по личному составу и вооружению украинских защитников.

В дальнейшем предатель должен был прибыть на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о силах и средствах ВСУ.

Еще одного агента спецслужб России задержали в Кривом Роге. Враг "активировал" его в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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Он собирал данные по обороне Мариуполя, затем проводил фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на Криворожском направлении. Для передачи информации оккупантам использовали закрытые каналы связи и конспиративную квартиру на временно оккупированной территории на востоке Украины.

В случае "провала" агент имел отработанные пути "эвакуации" и подготовленный для этого автомобиль. Впрочем, это не помогло: сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи секретной информации.

В Николаевской области:

Разоблачен председатель одной из объединенных территориальных общин, передавший оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района. Сейчас он задержан для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.

В Черниговской области:

Сотрудники СБУ задержали местного жителя, добровольно ушедшего на сотрудничество с агрессором во время временной оккупации.

Предатель собирал информацию о дислокации позиций ВСУ в пригороде. Полученные данные враг использовал для совершения ракетных обстрелов.

В Хмельницком:

Разоблачена участница агентурной сети оккупантов. Ею оказалась местная жительница, завербованная спецслужбами России через соцсеть "Одноклассники". За деньги она передавала кураторам координаты военных и других стратегических объектов. Также распространяла в интернете призывы к изменению границ государственной границы и оправдывала агрессию России.

В Черкасской области:

СБУ установила местонахождение и задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию. При осмотре авто обнаружены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей России. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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