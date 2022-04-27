В Украине СБУ задержала агентов ФСБ, которые "сдавали" позиции ВСУ (видео)

Служба безопасности Украины задержала вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В Житомирской области:
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Военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил. Полученные данные он передавал захватчикам через брата и бывшего однокурсника, которые сотрудничали с российскими спецслужбами на территории России.
В Днепропетровской области:
Задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Там он должен собирать данные по личному составу и вооружению украинских защитников.
В дальнейшем предатель должен был прибыть на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о силах и средствах ВСУ.
Еще одного агента спецслужб России задержали в Кривом Роге. Враг "активировал" его в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Он собирал данные по обороне Мариуполя, затем проводил фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на Криворожском направлении. Для передачи информации оккупантам использовали закрытые каналы связи и конспиративную квартиру на временно оккупированной территории на востоке Украины.
В случае "провала" агент имел отработанные пути "эвакуации" и подготовленный для этого автомобиль. Впрочем, это не помогло: сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи секретной информации.
В Николаевской области:
Разоблачен председатель одной из объединенных территориальных общин, передавший оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района. Сейчас он задержан для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.
В Черниговской области:
Сотрудники СБУ задержали местного жителя, добровольно ушедшего на сотрудничество с агрессором во время временной оккупации.
Предатель собирал информацию о дислокации позиций ВСУ в пригороде. Полученные данные враг использовал для совершения ракетных обстрелов.
В Хмельницком:
Разоблачена участница агентурной сети оккупантов. Ею оказалась местная жительница, завербованная спецслужбами России через соцсеть "Одноклассники". За деньги она передавала кураторам координаты военных и других стратегических объектов. Также распространяла в интернете призывы к изменению границ государственной границы и оправдывала агрессию России.
В Черкасской области:
СБУ установила местонахождение и задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию. При осмотре авто обнаружены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей России. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"