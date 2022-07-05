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В Украине суд запретил деятельность Коммунистической партии

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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5 июля, 16:41
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ОАСК еще в 2015 году прекратил деятельность Компартии, но решение обжаловалось в апелляционном порядке
В Украине запретили Коммунистическую партию. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине запретили Коммунистическую партию. Фото: коллаж "Сегодня"

Восьмой апелляционный административный суд принял решение о запрете деятельности Коммунистической партии Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда во вторник 5 июля.

"5 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № 826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины. Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все имущество, средства и активы партии, а также ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

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Компартия Украины была создана в 1993 году. С 2015 года была отстранена от избирательного процесса после того, как ОАСК прекратил ее деятельность, однако решение обжаловалось в апелляционном порядке.

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