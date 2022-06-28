Венедиктова заявила, что обстрел ТЦ в Кременчуге может расследовать Гаага

По словам генпрокурора, есть два аспекта расследования

Ирина Венедиктова прокомментировала удар по Кременчугу. Фото: коллаж "Сегодня"

Страшный обстрел ТЦ в Кременчуге могут расследовать в Гааге. Это связано не только с военными преступлениями российских оккупантов, но и с бизнесом.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Telegram-канал "Украина 24".

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Так, есть два аспекта расследования:

ответственность российских военных преступников;

относительно бизнеса, допустившего работу ТЦ во время воздушной тревоги.

Подробности ракетного удара по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позднее стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

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Число жертв ракетного удара за ночь возросло до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро 28 июня поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Также напомним, лидеры G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу.