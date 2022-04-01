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Война, день 37-й. ВСУ освободили несколько городов, оккупанты ограбили ЧАЭС и допрашивают жителей Энергодара

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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1 апреля, 20:31
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Основные события на фронте, согласно данным Генштаба ВСУ
Не все российские оккупанты смогли увезти награбленное на украинских предприятиях и в домах наших граждан / Коллаж "Сегодня"
Не все российские оккупанты смогли увезти награбленное на украинских предприятиях и в домах наших граждан / Коллаж "Сегодня"

37-й день обороны Украины принес нам новые освобожденные города, сбитые российские вертолеты и большую эвакуацию из блокированного армией России Мариуполя. Сайт "Сегодня" выбрал самые важные события из сводок за эти сутки Генштаба ВСУ.

Освобождение

Продолжается отведение отдельных подразделений оккупантов с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, предположительно для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях.

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Подразделения ВСУ восстановили контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная, Буча и Гостомель, Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка.

Киевская область

При уходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и местности в пределах населенного пункта. Поэтому, по словам секретаря Бучанского горсовета Тараса Шаправского, в город нельзя будет вернуться еще в течение месяца.

Среди освобожденных 1 апреля населенных пунктов – Дмитровка. Этот поселок российские оккупанты удерживали три недели и выбивать их пришлось несколько дней в ходе ожесточенных боев. По словам украинских военных, все солдаты армии России погибли и далеко не всех можно будет идентифицировать.

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Мариуполь

Город-герой продолжает частично оставаться под контролем военных россии и росгвардии. Противник продолжает размещать в жилых кварталах артиллерийские системы.

Из заблокированного российской армией города враг выпустил 40 автобусов и автомобилей, на которых эвакуировалось рекордное количество мирных жители – около двух тысяч человек.

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Запорожская область

На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты удерживают местных жителей. Их обвиняют в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Людей допрашивают сотрудники ФСБ, используя способы психологического и физического давления.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией. Противник продолжает размещать среди жилых кварталов артиллерийские системы, из которых производит обстрелы в запорожском направлении.

Луганская область

Во временно занятом врагом населенном пункте Счастья Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боев, оказались напрасными из-за отсутствия специалистов.

В Станице Луганской захватчики занимаются пропагандой. В частности, работники оккупационной администрации давят на малообеспеченные семьи и раздают так называемую "гуманитарную помощь".

Беларусь

На территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы раненые военнослужащие вооруженных сил РФ, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

Председатель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко рассказал, что, убегая с ЧАЭС, оккупанты украли все, что смогли унести – кофеварки, чайники и даже столовую посуду.

Потери

По данным Минобороны Украины на утро 1 апреля 2022 года, российская армия, вторгшаяся на украинскую территорию 23 февраля, оставила здесь уже убитыми почти 18 тысяч человек своего личного состава, а также ежедневно теряет десятками штук свою военную технику.

Днем штаб Сухопутных войск ВСУ сообщил, что удалось сбить очередной вертолет противника. Это был Ми-28, судьба его экипажа неизвестна.

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Наши ангелы-хранители

Максим Кагал – доброволец Отдельного отряда специального назначения "Азов". В мирной жизни – известный украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Погиб во время защиты Мариуполя, прикрывая побратимов. Ему было 30 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Кот Степан (конечно, Андреевич) - блогер-миллионник Инстаграма, ставший с начала войны волонтером. На странице Степана собирают финансовую помощь для различных фондов, которые спасают животных в Украине. Уже собрано около 300 тысяч гривен. Сейчас кот-блогер находится за границей (выехал с хозяйкой), но с каждым днем становится все популярнее.
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