Война может отбросить Украину от вступления в ЕС – прогноз

Финансовые затраты, нестабильность экономики – все это может пошатнуть веру европартнеров

Обнародован прогноз о вступлении Украины в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина уже на полпути в ЕС, но затяжная война может плохо отразиться на процессе вступления в Евросоюз.

Об этом рассказал сайт "Сегодня" в своем аналитическом материале "Путин в бункере хочет пересидеть ядерную зиму? Осталось всего два сценария завершения войны".

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Война – для Украины – плохой вариант. Еврочиновники уже практически открыто говорят о том, что заявку на членство в ЕС от Украины рассмотрят быстро, но сам процесс вступления нашей страны в Евросоюз растянется на годы. Причина как раз в том, что сценарий затяжной войны кажется наиболее очевидным и для ЕС.

Украина в ЕС

Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

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Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

Перед этим, 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

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Отметим, вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.