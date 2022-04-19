Оккупанты бьют по Харькову реактивными снарядами, есть погибшие

Армия России продолжает убивать жителей Харькова в рамках своей так называемой спецоперации, направленной на полное уничтожение крупных городов в восточной части Украины. Во вторник, 19 апреля, погибли трое мирных жителей города.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Что известно
По данным Синегубова, оккупанты в очередной раз обстреляли жилые районы Харькова, в том числе многострадальные Киевский и Индустриальный, а также Дергачевский и Чугуевский районы области. При этом российские войска использовали реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км от города.
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По состоянию на данный момент известно о 16 раненых и трех погибших. Информация еще уточняется.
"Наши бригады экстренной медицинской помощи работают героически в усиленном режиме. Интенсивность обстрелов в Харькове возросла. Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без острой необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно", – резюмировал Синегубов.
Обстановка в Харькове
- Город-герой продолжает стойко сопротивляться все разрушающему "русскому миру".
- Только утром 17 апреля в Харькове в результате вражеских обстрелов погиб один человек и двое получили ранения.
- К этому моменту, по словам мэра города Игоря Терехова, оккупанты уничтожили почти 2000 зданий.
- Известная саблистка, чемпионка Олимпийских игр-2008 Ольга Харлан на своей страничке в Instagram показала разрушенный зал для фехтования в Харькове.