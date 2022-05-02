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Возле Мариуполя стало меньше российских военных — Бойченко

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 мая, 23:06
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Мэр Мариуполя выразил надежду на скорое контрнаступление
Вадим Бойченко рассказал, что происходит вокруг Мариуполя
Вадим Бойченко рассказал, что происходит вокруг Мариуполя / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, скриншот

Глава Мариуполя Вадим Бойченко ожидает, что украинские военные смогут перейти в контрнаступление под этим городом. Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко в эфире YouTube-канала "Україна24".

По словам мэра Мариуполя, возле города снизилась численность российских войск.

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"Группировка стала меньше, опять же по оценкам украинских военных. Это дает нам надежду и пора подкачать технические мышцы. Надеюсь, что наши дорогие героические военные будут не только обороняться, но и переходить в контрнаступление", – сказал он.

Что касается мобилизации оккупантами врачей среди мирного населения, пока подобного не наблюдается. Бойченко объясняет это тем, что Мариуполь пострадал не только инфраструктурно. Люди находятся в очень глубокой подавленности, и понадобится много времени, чтобы вернуть их из этого состояния.

"Люди истощены от недостатка пищи, воды и света. Это комплекс сложных болезней, с которыми долго еще придется работать. Поэтому они это понимают, пока этого нет", — объяснил он.

По словам главы города, въехать сегодня в Мариуполь, как и уехать, невозможно. Город остается закрытым.

"Россияне приватизировали себе право решать, кому жить, а кому умирать в Мариуполе, и продолжают этим правом пользоваться, цинично, как настоящие фашисты. Передать в город гуманитарку невозможно. Переговоры идут очень сложно. Сейчас каждая спасенная сотня людей – это победа", – отметил он.

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