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Враг готовит дополнительные подразделения для войны в Украине — Генштаб

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 апреля, 01:23
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В настоящее время интенсивность ударов оккупантов по нашей стране снизилась
Оккупанты планируют создать "добровольческий" батальон из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты планируют создать "добровольческий" батальон из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников/Фото: коллаж: "Сегодня"

Прошли 38 сутки войны, которую развязала Россия против Украины. Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов, а также ударов с применением высокоточного оружия снизилась.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

На Волынском направлении существенных изменений в состоянии и положении подразделений оккупационных войск и их союзников не отмечено.

На Полесском направлении. Оккупанты продолжают выводить подразделения на территорию Республики Беларусь. При отводе войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

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На Северщине враг завершил вывод подразделений с территорий нашего государства в РФ и Республику Беларусь. Основные маршруты движения колонн противника проходят в направлении населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей. В составе колонн, кроме грузовых автомобилей, зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер". Военная техника противника сосредотачивается на железнодорожных станциях и объектах, имеющих подвод железнодорожных путей, что позволяет осуществить ее погрузку и отправку на территорию Российской Федерации.

Продолжается вывод в Российскую Федерацию (через Сумскую область) подразделений из состава Второй общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары. Обеспечение вывода войск осуществляет батальонно-тактическая группа 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Слобожанщине противник продолжает частичную блокировку города Харькова и производит обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем разных типов. Следует отметить, что интенсивность обстрелов уменьшилась. Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

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На Донецком направлении противник продолжает осуществлять огневое влияние на некоторые подразделения Вооруженных сил Украины и вести штурмовые действия на отдельных направлениях. Основные усилия оккупанты продолжали сосредоточивать на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке наступления на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе до Угледара и Марьинки. Успеха не достигли.

Под Киевом оккупанты убили мирных людей

Оккупанты убили мирных людей, которые ехали на автомобиле по Житомирской трассе в направлении от Киева. Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Это преступление. Для Гааги. Люди бежали от войны, но их встретили россияне. И убили. Житомирская трасса, в направлении от Киева, возле с.Мила", – говорится в сообщении.

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