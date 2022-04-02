"Азов" за сутки уничтожил в Мариуполе 2 танка и 4 бронемашины оккупантов

Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Кроме того, захватчики попадают в плен к нашим военным.
Об этом сообщает полк "Азов" в Twitter.
Подробности
"За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП, много вражеской пехоты. Также есть попавшие в плен оккупанты. Борьба за украинский Мариуполь продолжается", — говорится в сообщении.
Потери оккупантов
Российские военные несут большие потери на войне против Украины. Наши защитники уничтожили 4589 единиц военной техники оккупантов, в боях погибло почти 18 тысяч солдат РФ.
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Потери врага на 2 апреля 2022 года составляют:
- личного состава – около 17 800 человек;
- танков ‒ 631 ед;
- боевых бронированных машин – 1776 ед;
- артиллерийских систем – 317 ед;
- РСЗО – 100 ед;
- средств ПВО – 54 ед;
- самолетов – 143 ед;
- вертолетов – 134 ед;
- автомобильной техники – 1236 ед;
- кораблей/катеров – 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 87;
- специальной техники – 24;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Однако в ВСУ подчеркнули, что количество потерь не окончательное – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.