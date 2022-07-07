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Врагу не удалось полностью захватить Луганскую область, идут бои – Генштаб

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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7 июля, 07:40
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Наши воины успешно отбивают атаки захватчиков
Обнародована сводка Генштаба
Обнародована сводка Генштаба

Российские войска пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление наших бойцов, но не все у них получается. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

Ситуация 7 июля

На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечена.

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На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг держит отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник производил артиллерийские обстрелы и наносил авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестаково оккупанты дистанционно минировали автомобильные пути.

На Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населённых пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь. Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещает подразделения.

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На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.

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На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.

Также напомним, ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".

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