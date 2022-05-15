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ВСУ ликвидировали 27 400 российских оккупантов – Генштаб

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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15 мая, 11:32
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Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий
Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1220 танков и ликвидировали около 27 400 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27400 человек ликвидировано;
  • танков – 1220;
  • боевых бронированных машин – 2958;
  • артиллерийских систем – 555;
  • РСЗО – 195;
  • средства ПВО – 89;
  • самолетов – 200;
  • вертолетов – 164;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 416;
  • крылатые ракеты – 95;
  • корабли – 13;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2087;
  • специальная техника – 42.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки, 14 мая) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

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Ранее мы сообщали, что советник главы ОПУ Алексей Арестович спрогнозировал, когда ВСУ перейдут в наступление.

Также напомним, Генштаб ВСУ назвал главные "горячие точки" в Украине.

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Данные на 11:00 15 мая
1
Личный состав 27400
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 164
Вертолеты
4
Танки 1220
Танки
5
ББМ 2958
ББМ
6
Артиллерия 555
Артиллерия
7
Средства ПВО 89
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 416
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2087
Транспорт
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Непокоренные
Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
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