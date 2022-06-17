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ВСУ отогнали врага на трех направлениях — сводка Генштаба

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 июня, 07:43
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Украинские военные сбили российский вертолет
ВСУ успешно противостоят врагу
ВСУ успешно противостоят врагу / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались 114-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. ВСУ в нескольких местах отбили атаки оккупантов и заставили их отступить. Войска РФ продолжают обстреливать украинские населенные пункты из артиллерии. Подробно о ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия подразделения вооруженных сил Беларуси сосредоточиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

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На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Агрессор обстреливал из артиллерии подразделение Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей, недопущении выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубеевка. Наши военные ответили метким огнем, и враг отошел.

На Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм.

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Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают вести огонь из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник перемещает на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.

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На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Южнобугском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжеское. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. На протяжении суток в Донецкой области воины территориальной обороны Вооруженных сил Украины сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожье. В Херсонской области у врага значительные потери в живой силе.

Провокации россиян

Возле Херсона оккупанты могут проводить атаки под фальшивым флагом, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций. Об этом в свежей сводке сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

По информации ISW, армия РФ продолжает укреплять резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, скорее всего, это делается в ответ на контратаки украинцев. Оккупанты улучшили оборонительные позиции юго-восточнее Давыдова Брода.

Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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