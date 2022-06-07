ВСУ получили бронированные джипы-вездеходы с бычьей кличкой

Машины купил военный, который не захотел называть своего имени

Бронированные машины Pinzgauer. Фото: коллаж "Сегодня"

Военнослужащий ВСУ за свой счет приобрел и купил для украинских защитников восемь бронированных машин Pinzgauer 2009 года выпуска.

Об этом сообщили на Facebook-странице Территориальной обороны ВС Украины.

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"Многоцелевые военные джипы, настоящие вездеходы. Железные лошадки, которые проедут даже через ад – так говорят об этих военных машинах. Джипы могут работать и как тягачи, как медицинские машины, и как машины глубинной разведки, поддержки, связи. Одна такая – это десятки, а то и сотни сохранившихся жизней", – говорится в сообщении.

Два внедорожника уже служат боевым бригадам территориальной обороны ВСУ, остальные отправили другим родам войск.

О благотворителе известно только то, что до войны он был успешным предпринимателем, а сейчас также служит в рядах ВСУ. Также известно, что у него позывной "Гора" и он регулярно помогает армии.

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"Вся моя помощь украинской армии анонимна, чтобы никто не знал моей фамилии или видел лицо. Я делаю свое дело, то, что должен делать в такие времена. Буду там, где моя помощь нужна больше всего. Знаю и понимаю все нужды. После победы обязательно раскрою себя", – сказал военный, купивший машины.

Что известно об авто?

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Автомобиль был первоначально разработан в конце 1960-х годов и произведен компанией Steyr-Daimler-Puch из Граца, Австрия, и был назван в честь пинцгауэра, австрийской породы крупного рогатого скота.

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