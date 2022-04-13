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ВСУ сбили в воздухе 300-ю цель с начала вторжения РФ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 апреля, 02:59
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Несмотря на неблагоприятные погодные условия, украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику
ВСУ уничтожили штурмовик Су-25/Фото: Wikimedia Commons/Igor Bubin, коллаж: "Сегодня"
ВСУ уничтожили штурмовик Су-25/Фото: Wikimedia Commons/Igor Bubin, коллаж: "Сегодня"

Украинские зенитные ракетные войска 12 апреля сбили 300-ю цель с начала войны РФ против нашей страны. Юбилейной воздушной целью стал вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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"12 апреля на Востоке и Юге Украины, где больше всего осуществляет авианалеты российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Поэтому интенсивность полетов вражеской авиации была низкой", — отметили военные.

Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил ВСУ поразить вражеский штурмовик Су-25. А это — 300-я юбилейная цель войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения оккупантов в Украину.

Целями зенитных ракет Воздушных Сил являются: самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Под Николаевом ВСУ сбили российский бомбардировщик

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

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Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

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