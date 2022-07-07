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ВСУ сводят на нет все силы оккупантов, а те в панике отходят – Генштаб

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 июля, 19:10
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При этом захватчики до сих пор пытаются установить полный контроль над Луганской областью
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 7 июля наши воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки Харьковской области. Штурм отбит, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции. При этом на востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии, составе и характере действий подразделений Вооруженных сил республики Беларусь не отмечена. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории этой страны.
  • На Северском направлении противник с целью демонстрации своего присутствия обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Кроме того, нанес авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья.
  • На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений сил обороны Украины вглубь временно занятой территории. В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль столкновения.
  • Наши воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отбит, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.
  • На востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.
  • На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Наши воины жестко подавили очередную попытку.
  • Враг производит огненное поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровно и Долина. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.
  • На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.
  • Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаровка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.
  • На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел.
  • Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выимка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.
  • Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.
  • На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и средствами поражения обстреливать позиции подразделений наших войск.
  • Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали флаги Украины на острове Змеиный не соответствуют действительности.
  • В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению к шести носителям высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" может составлять до 40 единиц.
  • Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады.
  • Продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области. Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты. В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации составляет около 8 тысяч человек.

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ВСУ борются с оккупантами. Фото: Генштаб

Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.

Также напомним, что ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".

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