ВСУ сводят на нет все силы оккупантов, а те в панике отходят – Генштаб

По состоянию на вечер 7 июля наши воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки Харьковской области. Штурм отбит, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции. При этом на востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сводка Генштаба
- На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии, составе и характере действий подразделений Вооруженных сил республики Беларусь не отмечена. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории этой страны.
- На Северском направлении противник с целью демонстрации своего присутствия обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Кроме того, нанес авиаудары вблизи Эсмани и Мирополья.
- На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений сил обороны Украины вглубь временно занятой территории. В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль столкновения.
- Наши воины свели на нет все силы врага продвинуться в направлении Сосновки. Штурм отбит, а оккупанты отошли на ранее занятые позиции.
- На востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.
- На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Наши воины жестко подавили очередную попытку.
- Враг производит огненное поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровно и Долина. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.
- На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.
- Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаровка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.
- На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел.
- Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выимка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.
- Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.
- На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и средствами поражения обстреливать позиции подразделений наших войск.
- Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали флаги Украины на острове Змеиный не соответствуют действительности.
- В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению к шести носителям высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" может составлять до 40 единиц.
- Враг продолжает нести значительные потери личного состава, вооружения и военной техники на территории Украины. Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. В то же время пытается привлечь немотивированные подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады.
- Продолжаются меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области. Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительную комплектацию средств защиты. В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации составляет около 8 тысяч человек.
ВСУ борются с оккупантами. Фото: Генштаб
Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.
Также напомним, что ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".