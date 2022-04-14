ВСУ уничтожили 30 оккупантов на Востоке

В течение суток, 14 апреля, на Востоке российские войска совершили четыре атаки. ВСУ удалось уничтожить 30 оккупантов.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".
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14 апреля украинские военные уничтожили 30 оккупантов, а также несколько единиц вражеской техники.
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ВСУ ликвидировали:
- личного состава — 30:
- танков — 2:
- МТЛБ — 1:
- артиллерийских систем — 1.
Оккупанты нанесли удары по украинским территориям на границе с РФ
Российские оккупанты обстреляли с вертолетов Золочевскую громаду Харьковской области. В ходе обстрелов были ранены двое детей.
Глава громады Виктор Коваленко заявил, что есть разрушенные частные дома и предприятия:
"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку – это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных домов".
Также, по его словам, потом оккупанты начали обстреливать Александровку:
"Залетели туда два российских вертолета и начали гатить. Ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет. Ранения в шею, бедро. Отправили в больницу".
Кроме этого, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона заявил, что оккупанты обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области:
"Несколько часов назад были обстреляны некоторые пограничные пункты из артиллерии или минометов. Повреждены частные дома. За последние 10 дней – это первая провокация, когда они со своей территории обстреляли наши пограничные пункты".